González Corral reprocha a Planas que tres meses después de los incendios no han llegado las ayudas del Gobierno

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha reprochado este miércoles al ministro del ramo, Luis Planas, que tres meses después de los incendios registrados este verano el sector agrario de la Comunidad "no ha recibido ni un solo euro del Gobierno de España".

González Corral ha recordado en concreto que Luis Planas anunció el pasado 6 de noviembre ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios y ha expresado su deseo de que las palabras del ministro "no se queden en una promesa incumplida".

La consejera ha asegurado que en el caso de la Junta de Castilla y León ha dictado hasta el momento nueve acuerdos y ha aprobado ayudas a 719 agricultores, ganaderos y apicultores por importe de 4 millones de euros, y ha significado que se han abonado más de 3 millones de euros "en un tiempo récord".

A esto ha añadido que se han suministrado 8.474 toneladas de alimentos y agua a 442 ganaderos de rumiantes y équidos con 59.427 cabezas de ganado y 69.938 kilos de alimento a 169 apicultores para 14.703 colmenas por 2 millones de euros.

Este es uno de los mensajes que ha trasladado la consejera al inicio de su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda para detallar el proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2026 en la que ha acusado al Gobierno central de "haber borrado del mapa" a Castilla y León.

Entre los reproches al Ejecutivo central ha acusado al Ministerio de no tener en cuenta las necesidades de Castilla y León es la situación del cultivo de la remolacha y ha significado que la Consejería actuó de forma anticipada antes del anuncio de cierre de dos plantas molturadoras de Azucarera --La Bañeza, en León, y Miranda de Ebro, en Burgos--.

Así, ha recordado que su departamento adoptó medidas para flexibilizar los compromisos de los contratos agroambientales y resolvió favorablemente todas las solicitudes de ayuda vinculadas a la remolacha azucarera de la campaña 2024 para apoyar a "un cultivo estratégico".

A esto ha añadido que la Junta ha exigido la continuidad de la actividad de las plantas y ha trabajado para reducir el impacto en el empleo a través de reuniones tanto con la empresa Azucarera como con los trabajadores afectados. "Seguiremos actuando desde la Junta de Castilla y León, conscientes de la importancia estratégica de nuestro sector y saliendo al frente de las situaciones extraordinarias que puedan planearse", ha aseverado.

VE "DECEPCIONANTE" LA RESPUESTA DE MEJORA DEL SEGURO POR EL MILDIU

Por otro lado, ha lamentado la "decepcionante e injusta" respuesta del Ministerio de Agricultura sobre la mejora del sistema de seguros agrarios para el cultivo del viñedo que pretendía cubrir los daños ocasionados por el 'mildiu'.

González Corral ha recordado que Planas respondió que Agroseguro sólo cubre este daño sólo en la mitad sur de España, al ser considerado endémico en la mitad norte, y ha advertido de no permitirá un "trato desigual" por lo que ya ha exigido a Planas que articule una fórmula para garantizar la cobertura de este tipo de daños en Castilla y León.

La consejera se ha hecho eco por otro lado de las dificultades del sector del ovino y caprino de Castilla y León a las que el Ministerio "ha dado la espalda" tras lo que ha destacado que el proyecto de presupuestos de su departamento incluye "un ambicioso Plan" dotado con 10 millones de euros que se sumarán a las medidas ya realizadas.

La consejera ha destacado además el nuevo Plan de ganadería extensiva que contará con una dotación presupuestaria específica de 9,5 millones de euros en 2026 y ha precisado que el plan ha comenzado ya su andadura con el análisis técnico -científico de la situación y medidas a adoptar, a través de los grupos AKIS y de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León.

Entre los principales ejes o líneas de actuación de este Plan ha destacado el apoyo al pastoreo y priorización en la concesión de ayudas para el manejo en extensivo y uso de pastos, y el impulso a las infraestructuras colectivas, como balsas comunitarias de abastecimiento o mejora de la Red viaria rural, mangas, bebederos o cerramientos.

En cuanto a las situaciones de crisis del sector, la consejera ha significado que la Junta ha actuado "rápidamente" ante la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la lengua azul y la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) y ha informado de que para la EHE se destinaron más de 18 millones a explotaciones afectadas, frente a los 15 millones asignados por el Ministerio para toda España.

Por otro lado, ha explicado que entre 2024 y 2025 se han invertido 4,6 millones de euros en la compra de vacunas de la lengua azul frente a los serotipos 1, 3, 4 y 8, "sin recibir aportación ministerial", ha aclarado.

Respecto a la gripe aviar, ha asegurado que se han realizado las actuaciones de vaciado de explotaciones avícolas "con la máxima celeridad y conforme a la normativa europea" para lo que se han empleado recursos propios de la Junta y ha recordado que ha solicitado al Ministerio la transferencia de la aportación estatal y la agilización de fondos europeos para cofinanciación de indemnizaciones (25 por ciento Junta, 25 por ciento Ministerio y 50 por ciento UE), "sin respuesta hasta la fecha", ha reprochado de nuevo.