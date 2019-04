González Pons afirma que la próxima PAC "viene de nalgas" y que no ve a Pedro Sánchez defendiendo a los agricultores

Publicado 23/04/2019 13:38:19 CET

PALENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 2 a las próximas Elecciones Europeas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado este martes en Palencia que próxima Política Agrícola Común "viene de nalgas" y que no ve a Pedro Sánchez "defendiendo los intereses" de los agricultores de la provincia palentina.

González Pons ha explicado que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea supone una reducción presupuestaria de 18.000 millones de euros, por lo que la va a venir con muchos menos dinero y va a ser una PAC en la que muchos países empiezan a "no creer".

"La PAC cuenta también con la oposición de extrema derecha. Los partidos socios de Vox en el Parlamento Europeo quieren eliminar las ayudas agrarias y pretenden que las ayudas agrícolas dejen de ser de carácter europeo y vuelven a ser gestionadas por los Estados miembros", ha añadido.

Así lo ha hecho en la capital palentina a donde ha acudido para acompañar a los candidatos palentinos a dar un paseo por la capital, así como para visitar los puestos de libros de la calle Mayor en el Día del Libro y de Castilla y León.

El candidato a las Europeas ha señalado que con el Partido Popular se tiene la garantía de que la Política Agraria Común "seguirá siendo Europea" y seguirán llegando fondos europeos, mientras recordaba que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que una española, Esther Herranz, es la ponente de la Política Agraria Común, por lo que si el Partido Popular no gana las elecciones "España perderá en la ponencia de la PAC".

Esteban González Pons se ha preguntado que a quién se imaginan los ciudadanos negociando mejor los intereses agrícolas de Palencia y de Castilla y León en Bruselas, si a Pedro Sánchez, o a Pablo Casado a Pedro Sánchez, de quien ha asegurado "defenderá los intereses de los agricultores catalanes como es su costumbre y su vicio".

"Yo creo que Pablo Casado sí va a defender los intereses de los agricultores palentinos y castellano leoneses en Bruselas, así que votar a favor de la agricultura hoy es votar a favor del presidente palentino, de Pablo Casado y el Partido Popular" ha subrayado.

Por su parte, la candidata al Congreso por Palencia del PP, Milagros Marcos, ha añadido lo que supone que se tenga cuenta a Palencia en Europa. "Supone que sigamos recibiendo miles y millones de euros que reciben los agricultores y ganaderos de Castilla y León cada año" ha aseverado.

"Que se tengan en cuenta las enmiendas que ha tenido que presentar la región por que el gobierno del señor Sánchez no ha querido comprometerse con el futuro de la financiación de la PAC, no ha querido molestar a los socios europeos porque no tiene fortaleza ni credibilidad y porque lo que perseguía era que la aprobaran un presupuesto sin fondos" ha finalizado.