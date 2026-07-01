Gotion planea empezar a instalar en Valladolid a lo largo de 2027 una "gigafactoría" de "economía circular de baterías"

1100992.1.260.149.20260701144412 De izquierda a derecha los ministros Jordi Hereu y Óscar Puente, los directivos de Gotion Zhu Xingbao; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional china Gotion ha presentado este miércoles en Valladolid su proyecto para esta ciudad que arrancará con una "gigafactoría" concebida como centro estratégico en el Sur de Europa de "economía circular de baterías" para automoción, cuya primera fase se podría comenzar a construir a lo largo de 2027, según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Una representación de la compañía china, encabezada por el científico jefe de Gotion High-Tech, Zhu Xingbao, y la directora de la multinacional en el Sur de Europa, You Lu; ha presentado el proyecto acompañados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el titular de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, que ha recalcado que ha reconocido que no se ha implicado en el proyecto porque tenga que ver con el transporte sino porque es su tierra.

El proyecto para Valladolid parte con el concepto de "Hub estratégico de economía circular de baterías" y con la filosofía de 'carbón cero', con dos plantas que compondrán una 'gigafactoría' con una inversión total próxima a los 1.000 millones de euros que ya cuenta con 138 millones de euros de subvenciones del Perte VEC concedidos.

La primera que se abordará será la de reciclaje de baterías y 'black mass' --material considerado "crítico" que resulta del reciclado de baterías-- con previsión de procesar 200.000 toneladas de material al año; y la segunda, la planta de producción de cátodos, con previsión de producir 200.000 toneladas.

El "doctor Zhu", que ha realizado la presentación en inglés, y You Lu, quien lo ha traducido al español, han destacado que será una "gigafactoria con la mejor tecnología que existe en el mundo" y con cero emisiones de carbono. "España será un hub clave en el Sur de Europa", ha recalcado.

Todo ello, dentro de un proyecto estratégico global con vistas a 2030 en el que la multinacional prevé instalar en todo el mundo 500 centros de reciclaje, comercialización y 'after sales' --post venta--.

"VAMOS ESPAÑA"

El directivo de Gotion High-Tech ha aprovechado el momento en el que se disputa el Mundial de Fútbol para concluir su intervención con un "Vamos, España".

Para este proyecto, Gotion necesita unos terrenos de 700.000 metros cuadrados --70 hectáreas--, y en este sentido el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid ha señalado, en referencia sobre todo a los representantes del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y la Junta de Castilla y León, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que "queda mucho trabajo por hacer". Ambos políticos estaban presentes en el acto.

"No tengo duda del compromiso de la Junta y el Ayuntamiento con el proyecto y van a echar el resto", ha aseverado Puente, que ha señalado que "como muy tarde" a lo largo de 2027 Gotion va a empezar a construir su fábrica y ha aventurado que la multinacional será "rápida".

Las previsiones de la compañía es que se necesitarán 2.500 empleos para la construcción de las factorías y 1.000 empleos para la primera fase de funcionamiento, lo que los representantes de Gotion han destacado que supondrá un apoyo al "clustering industrial" de Castilla y León y el crecimiento de empleo regional.

"EL PEZ ESTÁ EN LA CESTA Y NO SE VA A ESCAPAR"

Óscar Puente ha comenzado su intervención con un doble símil con la pesca y la agricultura y ha explicado que "los peces no van solos del mar a la cesta, pues hay que tirar la caña y muchos se escapan y acaban volviendo al mar. Pero este pez está en la cesta, no se va a escapar". Al añadir que Valladolid es más bien tierra de agricultores ha transmitido que "aquí se ha sembrado y se ha tirado la red", algo para lo que ha recalcado que "hace falta trabajo y una dosis de fortuna".

En este punto ha recordado que en enero de 2023 comenzó a trabajar, todavía como alcalde de Valladolid, en el proyecto de producción de baterías de la eslovaca Inobat, y ha defendido que ya entonces el Ayuntamiento inició la modificación del PGOU con una aprobaciones inicial en abril de 2023. Cabe apuntar que este martes el actual alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero afirmó que cuando su equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento "no había ni un sólo papel" en relación a trámites relacionados con la planta de baterías.

Posteriormente, la compañía centroeuropea fue adquirida por Gotion y desistió del proyecto. A partir de ese momento entró en juego la multinacional china y "todo ha ido muy rápido", sobre lo cual ha detallado su participación en gestiones como la visita de los directivos chinos a La Moncloa o un viaje suyo a las instalaciones en China a finales del pasado año, donde se reunión con su CEO, Li Zhen.

Ya este año, la multinacional presentó dos proyectos diferenciados al quinto Perte VEC --planta de reciclaje y fábrica de cátodos-- y le han sido adjudicados la mayor parte de los fondos de la convocatoria --138 millones de euros de los 145 millones totales--. "Si ven quienes se han quedado fuera, verán que este es un proyecto serio. Broma ninguna", ha enfatizado.

En el apartado de la "fortuna", Puente ha sumado la "atractiva" política energética española; el "ecosistema muy dimensionado" y "unos fondos europeos duramente peleados", al tiempo que ha agradecido el papel de su compañero de gabinete, Jordi Hereu, quien le ha permitido "meter el hocico" en un proyecto que es importante para él no porque tenga que ver con el transporte y la movilidad sino por su tierra. "Por Valladolid seguiré luchando allá donde vaya", ha apostillado.

Para el ministro es un proyecto de magnitud, del que "mucha gente va a tener parte", un concepto "singular" pues no se trata de una fábrica de baterías, sino dos plantas de reciclaje de baterías y de producción de "cátodos", algo que considera que "no hay en otro sitio en Europa" y que además aprovechará la cercanía con las minas que tiene la multinacional en Marruecos.

Por su parte, Jordi Hereu ha subrayado que se trata de un "gran día" para él como ministro y también para "la historia industrial de Valladolid, de Castilla y León y de España".

"ALTO NIVEL DE CALIDAD" DEL PROYECTO

El dirigente catalán ha explicado que el Ministerio ha asignado "en un proceso abierto, basado en la evaluación técnica de proyectos" dos subvenciones al "magnífico proyecto" de Gotion, del que ha destacado su "alto nivel de calidad", por la que ha "ganado" dos cifras muy concretas de 82,3 millones para la nueva planta industrial de reciclaje y 55,9 millones para la de producción de cátodos.

Lo que ha ensalzado Hereu es el papel de Óscar Puente, en el que ha subrayado que Valladolid y Castilla y León "no sólo tienen un gran embajador" sino "una capacidad, una perseverancia de la persona que defiende lo que ha creído y en lo que cree". Se trata, en su opinión, de un "elemento local" que los alcaldes "nunca" pierden.

El ministro ha destacado también el "muy potente" ecosistema de automoción que tiene Valladolid, también con Renault y con fabricantes de componentes.

En este sentido, Hereu ha querido poner en valor el "compromiso del Gobierno" con "la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y la estabilidad laboral, factores clave para la implantación de proyectos industriales de estas características". Y también han destacado el diálogo social con empresas como Renault, con la que recientemente se logró un "buen acuerdo" que garantiza la producción en Castilla y León de modelos eléctricos que se fabricarán en los próximos años y décadas.

"Con iniciativas como esta, España refuerza su posición en la carrera global por liderar la movilidad eléctrica y da un paso decisivo hacia un futuro industrial más competitivo y resiliente", ha enfatizado.