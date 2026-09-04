El grado de Veterinaria en Salamanca cubre todas su plazas y tendrá lista en octubre la sala de disección

Un momento de la presentación de las novedades del Grado de Veterinaria. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grado de Veterinaria que la Universidad de Salamanca (USAL) implementará este curso ha cubierto las 90 plazas ofertadas y estrenará en octubre una sala de disección en la Escuela de Capacitación Agraria.

Así lo han avanzado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, en Salamaq 2026. La nueva titulación comenzará sus clases el próximo lunes, 7 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, donde el responsable académico ha asegurado que las 90 plazos ofertadas podrían ampliarse hasta las 109 ante la constatación del "gran interés" que ha despertado entre los estudiantes para cursarla con más de 1.800 solicitudes durante el periodo de preinscripción.

A estos datos se suman también las matriculaciones en el grado de Ciencias Ambientales, con 66 alumnos de nuevo ingreso (16 más que el pasado año) y 59 en Ingeniería Agroalimentaria (43 el pasado curso).

El acuerdo entre la Diputación y la Universidad de Salamanca afecta a un solar de más de 46.500 metros cuadrados situado en la Escuela de Capacitación Agraria, en la carretera de Carbajosa, en el barrio de San José, donde la Universidad de Salamanca ya ha comenzado las obras de reforma para crear la sala de disección de la nueva Facultad de Veterinaria, que esperan finalizar a finales del mes de octubre.

El rector ha considerado este proyecto como "un éxito" compartido con la Diputación, al entender que "sin su ayuda no habría sido posible estos estudios". "No estamos hablando simplemente de ceder unos terrenos, sino de poner patrimonio público al servicio de un proyecto estratégico para Salamanca", ha señalado Iglesias.

El objetivo es que estos espacios permitan desarrollar actividades vinculadas a la docencia y la clínica veterinaria y facilitar, así, que los futuros profesionales puedan adquirir una formación práctica y mantener un contacto directo con la realidad del sector ganadero. "Si hay un lugar y un momento adecuados para hablar del futuro de la veterinaria, de la formación de nuestros jóvenes y del futuro del sector primario, ese lugar es Salamaq", ha señalado Javier Iglesias.

El presidente de la Diputación ha destacado que la feria agropecuaria representa la "evolución" que está experimentando el sector primario. "Es tradición, capacidad productiva y profesionalización, pero también es innovación, tecnología, conocimiento y futuro", ha añadido.

El objetivo es que estos espacios permitan desarrollar actividades vinculadas a la docencia y la clínica veterinaria, lo que facilitará que los futuros profesionales puedan adquirir una formación práctica y mantengan un contacto directo con la realidad del sector ganadero.

La apuesta cobra "especial relevancia" en una provincia como Salamanca, una de las "grandes referencias" ganaderas de España, con alrededor de un millón y medio de cabezas de ganado.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que Salamanca cuenta con unas condiciones excepcionales para que Universidad y sector primario trabajen conjuntamente: "Tenemos un sector primario potente y profesionalizado y tenemos una Universidad con capacidad para formar, investigar e innovar. Tenemos que conseguir que ambas fortalezas trabajen juntas", ha añadido.

"La Universidad y el sector primario tienen que trabajar cada vez más unidos. Queremos que el conocimiento que se genera en las aulas y en la investigación llegue también al campo y a nuestras explotaciones", ha defendido el presidente de la Diputación.

En este sentido, la futura actividad docente y clínica vinculada al Grado de Veterinaria permitirá "reforzar la conexión entre formación, investigación y realidad productiva, generando oportunidades tanto para los estudiantes como para los profesionales del sector primario".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha defendido la necesidad de seguir apostando por un sector primario "fuerte, competitivo, profesionalizado e innovador, capaz de generar oportunidades para las nuevas generaciones".

"Queremos que nuestros jóvenes vean en la agricultura y en la ganadería una oportunidad profesional; que nuestros ganaderos tengan a su disposición el conocimiento y la innovación que genera nuestra Universidad; y que Salamanca siga siendo un referente nacional del sector primario", ha concluido.