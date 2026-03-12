Gran Feriauto abre sus puertas hasta el 15 de marzo en Valladolid con 800 coches desde 7.000 euros

Alberto Gutiérrez , Víctor Manuel Martín y Alberto Alonso en la presentación Gran Feriauto Castilla y León en la Feria de Valladolid. - GRAN FERIAUTO CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gran Feriauto en Valladolid ofrece 800 coches hasta el 15 de marzo desde 7.000 euros entre modelos económicos y gama alta tras la apertura hoy de sus puertas en la Feria de Valladolid con la participación de 21 concesionarios y grupos de automoción de la Comunidad.

El certamen, organizado por la Asociación Vallisoletana del Motor y la Asociación de Vehículos de Ocasión de Valladolid (AVO), reúne vehículos nuevos, km0 y de ocasión, además de modelos industriales y 4X4, con horario interrumpido de 10.30 a 20.30 horas y entrada gratuita, según ha informado Gran Feriauto en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la primera jornada han visitado el recinto ferial los concejales del Ayuntamiento de Valladolid de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, junto al director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, quienes han recorrido el espacio expositivo acompañados por los organizadores.

El presidente de la Asociación Vallisoletana del Motor, José Antonio Iglesias Vega, ha señalado que el objetivo del certamen consiste en concentrar en un mismo espacio la oferta disponible para que el público perciba que es posible reunir todo tipo de vehículos en un solo recinto de forma que los asistentes "en un solo día pueden salir de aquí con un coche".

Iglesias ha destacado la amplitud de la oferta presente en el evento puesto que la representación de alrededor de 90 marcas permite al cliente ahorrar tiempo al comparar diferentes modelos y condiciones tras visitar "prácticamente todos los concesionarios de la provincia y de Castilla y León" en una única jornada.

Asimismo ha subrayado que el certamen ofrece condiciones específicas para los compradores debido a que los vehículos "reúnen condiciones especiales" con precios que parten de los 7.000 euros en una gama que abarca desde modelos económicos hasta vehículos de alta gama

Por su parte el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha destacado la dimensión del evento dentro del sector en la Comunidad al afirmar que Gran Feriauto reúne "la mayor concentración de vehículos a disposición de los consumidores" de todas las que se celebran en el territorio.

Finalmente, el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha apuntado que la celebración de este tipo de eventos refleja el dinamismo de la ciudad e iniciativas como esta ponen de relieve "el impacto económico que tiene la actividad ferial en Valladolid" en una semana marcada por el nuevo récord de facturación del recinto.

MÁS DE 20 CONCESIONARIOS

La feria "consolida" el crecimiento iniciado tras su transformación en diciembre de 2025 cuando el certamen pasó de denominarse Feriauto a Gran Feriauto Castilla y León y "amplió de forma significativa" su capacidad de exposición al "aumentar de 300 a más de 800 vehículos" puesto que este cambio permite "incrementar" la presencia de concesionarios y marcas junto a la oferta disponible para los visitantes.

Durante las cuatro jornadas de celebración, los asistentes pueden acceder a una amplia selección de automóviles de distintas marcas y segmentos, desde vehículos compactos y urbanos hasta berlinas, todoterrenos y modelos.

El certamen "ofrece condiciones específicas de financiación" vinculadas al evento que "permiten financiar hasta el 100% del vehículo con plazos de hasta 120 meses" para "facilitar el acceso" a unidades desde 7.000 euros con una antigüedad de hasta diez años y garantías comparables a las de un vehículo nuevo según indica la organización.