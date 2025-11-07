Grietas en el cuartel de Guardo obligan a desalojar a sus residentes y se mantiene la atención

PALENCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aparición de grietas en el muro del cuartel de la Guardia Civil de Guardo (Palencia) el pasado miércoles ha obligado a desalojar de forma provisional a sus residentes aunque se mantiene el servicio de atención al ciudadano ya que la inspección realizada por un arquitecto colegiado ha determinado que este espacio es seguro, ha informado este viernes el Instituto armado.

Las grietas en el muro del cuartel de la Guardia Civil de Guardo se detectaron el miércoles día 5 de noviembre y fueron revisadas por un arquitecto colegiado y, ante el peligro que pudieran representar para los residentes, se ordenó el desalojo provisional del acuartelamiento. Las mismas fuentes han informado de que los habitantes del cuartel que lo han necesitado han sido alojados en establecimientos hoteleros cercanos de modo provisional.

La Guardia Civil ha explicado que al día siguiente, el jueves 6 de noviembre, los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil revisaron "de forma exhaustiva" la edificación y concluyeron la necesidad de acometer "estudios más detallados", por lo que se mantiene el desalojo ya que la zona de viviendas es "la más afectada".

En la misma revisión se determinó que el área de atención al ciudadano era segura, por lo que se siguen prestando todos los servicios de la Guardia Civil en las instalaciones del propio acuartelamiento. Las mismas fuentes han asegurado que están "muy atentas" a la evolución de la problemática y a los informes que se reciban.