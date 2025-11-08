Un grupo de blogueros de viajes recorre la provincia zamorana en la campaña '#ZamoraEsencialmente'

Un grupo de cinco blogueros de viajes recorren Zamora en la campaña #ZamoraEsencialmente - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de blogueros de viajes especializados en turismo de interior y naturaleza recorren desde ayer viernes hasta mañana domingo algunos de los rincones más emblemáticos de la provincia de Zamora dentro de la campaña '#ZamoraEsencialmente'.

La campaña esta organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa del fin de semana combina una visita al Parque Natural del Lago de Sanabria con el patrimonio histórico de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda y los miradores glaciares,y termina en Zamora capital con la visita a la exposición 'Las Edades del Hombre', que este año "centra parte de su recorrido en la Catedral y la iglesia de San Cipriano".

El grupo, formado por cinco blogs de viajes que son 'Petiscos Galegos', 'Rutas por España', 'Curiositravel, mapa y mochila' y' Los viajes de Wircky', los cuáles suman más de 750.000 seguidores en redes sociales y lectores mensuales en sus respectivos medios.

Durante tres días compartirán en tiempo real su experiencia a través de Instagram, TikTok, Facebook y X, con fotografías, vídeos y publicaciones que "buscarán representar la autenticidad, sostenibilidad y diversidad del turismo zamorano".