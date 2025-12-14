Archivo - El grupo estadounidense South Carolina Gospel Choir rinde homenaje a Michael Jackson el 23 de diciembre en Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso South Carolina Gospel Choir llegará al CAEM de Salamanca el próximo 23 de diciembre para presentar 'Michael Jackson Happy Days', un espectáculo que combina la esencia del góspel estadounidense con la energía y emoción del legado del Rey del Pop.

La actuación forma parte de la reconocida programación de Grandes del Gospel, la marca de referencia en España en la difusión de este género, ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de los años, este ciclo ha rendido tributo a grandes iconos de la música como Aretha Franklin, Whitney Houston o B.B. King, y en esta ocasión dedica su especial navideño de 2025 a la figura universal de Michael Jackson.

El repertorio del concierto incluirá algunos de sus temas más espirituales, como 'Keep The Faith', además de una selección de éxitos emblemáticos del artista. El programa se completará con clásicos del soul y del góspel, interpretados con el inconfundible estilo urbano y vibrante que caracteriza al coro de Carolina del Sur.

En su gira europea, el South Carolina Gospel Choir viaja con una poderosa formación compuesta por 14 voces acompañadas de órgano/piano, bajo, guitarra y batería, una suma perfecta para crear un directo lleno de emoción, intensidad y virtuosismo vocal.

UN VIAJE MUSICAL

Procedentes del sur de Estados Unidos, las voces del South Carolina Gospel Choir inundarán el escenario del CAEM con su habitual mezcla de fuerza, esperanza y redención.

En esta ocasión, su objetivo será rendir homenaje a la leyenda que transformó para siempre la historia del espectáculo, ofreciendo un concierto navideño que emocionará tanto a los aficionados del góspel como a los seguidores de Michael Jackson.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org con precios de 23, 29 y 35 euros.