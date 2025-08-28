Grupo Mixto y Soria ¡Ya! pedirán "dimisión" de Mañueco y Quiñones y Vox "solucionar el desastre" generado por el fuego

PP señala a Vox por utilizar "las desgracias y el sufrimiento ajento" por rédito electoral

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, Francisco Igea, y el de Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, pedirán mañana la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión en los incendios, mientras que el Grupo Parlamentario Vox les exigirá "solucionar el desastre" que han generado el fuego.

Igea ha sido el primero en comparecer tras la reunión de la Junta de Portavoces que se ha celebrado esta mañana en las Cortes. El procurador ha cuestionado si el consejero, al que ha señalado como "responsable político-organizativo de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de la Comunidad", estará presente mañana en el hemiciclo.

"Es incomprensible que el señor Quiñones siga al frente de la Consejería mientras el señor Mañueco le ha ordenado silencio absoluto. ¿Qué sabe el señor Quiñones para que Mañueco no le cese? Ya se lo digo yo. Lo sabe todo", ha argumentado.

El procurador del Grupo Mixto ha puesto el foco, a continuación, en el presidente del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de dedicarse a "establecer el único cortafuegos que le importa" y que, en sus palabras, es que "el incendio no le llegue a él". "Ha demostrado su manifiesta incompetencia en la gestión de una crisis", para preguntarse qué Mañueco vendrá, si el del día 13 que tenía "medios suficientes" o el del 15 de agosto, "que exigía más medios". "¿Cuál de los dos presidentes es el incompetente? ¿El del día 13 o el del día 15? Probablemente los dos son incompetentes", ha incidido.

Igea ha afeado a Mañueco por no elevar el Estado de Alarma "por pura política" y tambíen por "utilizar un Puesto de Mando y una desgracia" para que venga el presidente del PP, en aluisión a Alberto Núñez Feijóo, "a organizar un cisco de dimensiones inconmensurables".

"Han comparecido antes los ministros del Gobierno que los competentes en la extinción de los incendios. Las declaraciones de la ministra Robles sobre la utilización y la no utilización de recursos son para sonrojar a cualquiera", ha proseguido para avanzar que también deberá explicar las muertes de los "voluntarios" en León, si había "conocimiento o no" por parte de la Dirección de Extinción de su participación en el operativo.

Todo ello, ha derivado, en sus palabras, a establecer "como buena la frase de que sólo el pueblo salva al pueblo". "Esa es la incitación a la anarquía, a la destrucción del Estado, a la ley del más fuerte. Una democracia se caracteriza por un Estado fuerte que protege a sus ciudadanos, que les da garantías y no puede ser que cada vez que hay una catástrofe en este país los ciudadanos tengan la sensación de desconcierto", ha finalizado.

Argumentos compartidos por José Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, que, a las dimisiones de Mañueco y Suárez-Quiñones, suma la del director general Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. "En una situación de emergencia necesitamos líderes que nos den confianza y que sean eficaces para gestionarla. Y nosotros nos hemos encontrado con Fernández Mañueco, Suárez-Quiñones y José Ángel Arranz. Eso es lo primero que ha fallado. No tenemos líderes y tienen que responder y tienen que dimitir y convocar elecciones para que los ciudadanos den su opinión sobre la gestión", ha apuntado.

Para el portavoz hay un problema de "fondo" en toda esta situación que es el "abandono del mundo rural, desde hace décadas". "No culpa sólo del gobierno de la Junta, hay muchos culpables, también el gobierno de España y fundamentalmente los principales partidos que han dirigido este país. Abandono del mundo rural que ha llevado a la despoblación y ha llevado a descuidar las tareas que tradicionalmente se hacían en el campo. Ganadería extensiva, extracción de leña", ha citado.

Además de los "recortes desmesurado" y la "privatización del operativo", el responsable de Soria ¡Ya! ha señalado la "descordinación" como factor desencadenante de estos "incendios".

"El 10 de agosto fue una fecha clave para estos incendios, pero antes el operativo ya estaba desordenado, ya estaba superado absoluta y totalmente. Por eso hay que incidir en que el operativo no ha sido eficaz, pero no por estos grandes incendios. El 17 de agosto, en Soria, los miembros del operativo de extinción de incendios, los agentes medioambientales y técnicos, reciben un WhatsApp para que se incorporen, cuando ya llevaba más de 10 días ardiendo la comunidad. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el liderazgo?", ha finalizado.

EXIGENCIAS DE VOX

Por su parte, Vox ha insistido en que tanto PP como PSOE juegan con "cartas marcadas". Para su portavoz en las Cortes, David Hierro, la comparecencia de mañana es una muestra más de la "hipocresía del bipartidismo". "Mientras el PP pide en el Congreso la comparecencia lógica del tirano --en referencia a Pedro Sánchez-- aquí intenta parar que Mañueco responda a preguntas de los procuradores", ha reflexionado.

De ahí que haya incidido en la necesidad de un partido como Vox que, en sus palabras, ha venido a romper ese "mátrix". "Una vez más se demuestra que gracias a la presencia importante de Vox en las Cortes de Castilla y León, Mañueco no le queda otro remedio que venir a comparecer. Y si Vox tuviese más fuerza en el Congreso de los Diputados de la que tiene, Pedro Sánchez hubiese tenido que rendir cuentas a todos los españoles", ha argumentado.

Preguntado por si pedirán la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones, Hierro ha sido tajante. "La única que pedimos es la del déspota de La Moncloa", para señalar que lo que exigirán al Gobierno de Castilla y León es que "lo que queda de legislatura, que son pocos meses, trabajen para intentar solucionar el desastre que se ha producido en Castilla y León". "Eso es lo que pedimos desde Vox", ha finalizado.

PP Y EL VOXIALISMO

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha cargado contra Vox al asegurar que en política "no todo vale" y por utilizar, a su juicio "las desgracias y el sufrimiento ajento" por rédito electoral.

Una reflexión a raíz de la denuncia de la formación que preside Santiago Abascal en la que pide que se investigue como homicidio imprudente la muerte de "dos voluntarios" en los incendios en León.

"¡Basta ya!", ha espetado para recordar que el propio Hierro, en junio del 2024 calficaba el operativo de la Junta como "de los mejores de España". "También dijeron después de los incendios de Zamora en el año 2022, que no se podía utilizar con carácter mezquino los incendios también como arma política. Sin embargo, ahora, con una incoherencia absoluta, denuncian esas muertes ante la justicia en León de los fallecidos en este incendio. Y tampoco se puede jugar de manera impune con estos fallecimientos cuando el Grupo Parlamentario Vox indica el otro día también que imputa el fallecimiento de una cuarta persona a los incendios cuando todo quedó demostrado que no era así", ha apuntado.

Para el 'popular' esto muestra que el "partido voxialista" ha decidido arrancar la campaña electoral "con seis meses de antelación aprovechando una tragedia de ámbito nacional". "Y mientras ellos coordinan esos bulos, la Junta coordina los dispositivos. Y mientras ellos, buscan titulares, la Junta busca más medios. Pero lo que está claro es ese pacto que tienen Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Socialista que han votado de forma conjunta hasta 76 veces con el ánimo único y exclusivo de perjudicar al Partido Popular con independencia de cualquier otra cosa", ha finalizado.