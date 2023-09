El Grupo Municipal de VOX en Segovia se opondrá a la subida de sueldoque propone el PP

SEGOVIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en Ayuntamiento de Segovia ha hecho pública su intención de votar en contra de la propuesta del PP de subir el sueldo del alcalde, concejales del equipo de gobierno y portavoces de los grupos municipales, que se debate en el próximo pleno ordinario de septiembre.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha

definido la propuesta de subida de sueldo como "un gasto desmedido".

Núñez ha añadido que ese gasto "no tiene que ser asumido por los

bolsillos de los segovianos" y ha recordado que su grupo ya se posicionó en contra del aumento del gasto político, durante la celebración del pleno municipal de organización, el pasado 7 de julio.

Allí, recuerda la portavoz de VOX, los dos concejales de su grupo votaron en contra del aumento de las liberaciones de los concejales. Al tiempo, Esther Núñez ha señalado la postura de abstención que mantuvo el Partido Socialista "a cambio de un asesor más".

Núñez ha hecho mención a lo que ha definido como uno "de los pilares de su formación política, que es la reducción de gasto político". La

concejal de VOX ha señalado la coherencia de su postura, por lo que ha

dicho que "no serán cómplices de la descomunal subida del sueldo del

alcalde a 75.500 euros, una cantidad absolutamente desmesurada".

Otro argumento sobre el sentido de su voto es, para Esther Núñez, el

punto de su programa político que se refiere a la reducción de

impuestos.

Para lograr este objetivo, la portavoz de VOX ha manifestado

que "es necesario recortar el gasto político y reducir aquellos

organismos que no son útiles o eficientes, ya que son costosos para los

vecinos y duplican la gestión". Núñez considera que "la austeridad deber ser un ejemplo a seguir por la clase política".

Por último, la portavoz municipal de VOX se ha referido a las

acusaciones hechas por parte de la exalcaldesa y portavoz socialista,

Clara Martín, y la concejal de Ciudadanos, Noemí Otero, que han

insinuado la supuesta ausencia de Esther Núñez al pleno del viernes.

La aludida ha respondido que nunca pensó en no asistir y que cumplirá con su obligación como concejal del Ayuntamiento de Segovia.

Tras las declaraciones de Clara Martín, Esther Núñez ha denunciado que

"el PSOE vive de la mentira" y ha manifestado que no sabe de dónde han

sacado la información de que ella no asistiría al pleno.