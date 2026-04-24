El grupo El Naán estrenará 'Versos del Páramo Negro' en el marco de la próxima Feria Chica de Palencia - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de música étnica ibérica 'El Naán' estrenará disco y su nueva propuesta para directo 'Versos del Páramo Negro' los días 3 y 4 de junio, en dos espectáculos y días consecutivos, para poder disponer de localidades suficientes, en el Teatro Principal de Palencia y en el marco del inicio de la celebración de la Feria Chica.

Será un espectáculo "único e irrepetible" en el que el grupo palentino parte del trabajo de su propuesta en trio que sumará al resto de los componentes de la banda para invitar a muchas de las voces e instrumentistas que han participado en la grabación del disco, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, habrá varias sorpresas que se irán desvelando antes del estreno, así como acciones teatrales y escénicas en homenaje al patrimonio cultural inmaterial de Castilla y León.

El patrocinio del Consistorio ha hecho posible esta producción exclusiva para la capital palentina con un contrato de colaboración con el grupo que llevará el logo del Consistorio capitalino en la cartelería y comunicaciones del espectáculo.