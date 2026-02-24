El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un montañero herido en Gredos tras una caída de 150 metros. - EMERGENCIAS 112.

ÁVILA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un montañero ha sido rescatado este martes tras sufrir una caída de unos 150 metros cuando ascendía al pico Morezón por la Laguna Grande, en Gredos, en la provincia de Ávila, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido dicho rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12.57 horas.

Según indicaron en la llamada, el montañero, de 68 años, se había golpeado en las costillas y precisaba asistencia sanitaria. En esos momentos se encontraba en la Canal de la Mina, una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía de hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, con la misión de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil.

Tras establecer contacto visual con la víctima, el helicóptero ha apoyado un patín y se ha mantenido en estacionario para que pudieran descender los rescatadores en una zona próxima. A continuación, han progresado cien metros con crampones y piolet hasta el lugar en el que se encontraba el accidentado.

Los rescatadores realizaron una primera atención sanitaria al herido evaluando las contusiones a nivel costal y procedieron a izarle hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

A continuación, ha sido trasladado a la localidad abulense de Hoyos del Espino, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Allí esperaba un equipo médico de Navarredonda de Gredos y una ambulancia soporte vital básico que se ha encargado de evacuar al montañero de 68 años hasta el Complejo Asistencial de Ávila.