Guardia Civil y drones buscan a un vecino de San Cebrián (Palencia)

PALENCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Palencia ha puesto en marcha un dispotivo de búsqueda de un vecino de San Cebrián de Campos, de 72 años, que se encuentra en paradero desconocido desde este domingo.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, a las 22 horas de este domingo 19 de octubre, se tuvo conocimiento de la desaparición de un hombre de 72 años.

En ese momento, la Guardia Civil establecióun dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y a las 06:30 horas de este lunes se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la USECIC, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles.