Gutiérrez Alberca afirma que la intervención en Arco Ladrillo es "menor" y de mantenimiento y no incide en la movilidad

Archivo - El viaducto de Arco de Ladrillo, reabierto al tráfico sin restricciones. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha aclarado que la intervención que se lleva a cabo en el Arco de Ladrillo es "menor" y de mantenimiento de las juntas de dilatación y ha asegurado que no incide en la movilidad al desarrollarse por la noche.

Gutiérrez Alberca se ha expresado así tras las críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha pedido la paralización de unas obras que ha calificado de "parche" en un viaducto que "debería estar ya demolido", al tiempo que ha pedido al equipo de Gobierno de PP y Vox que adopte una solución y que informe sobre el estado de la infraestructura.

Gutiérrez Alberca ha criticado que el PSOE ofrezca como alternativa que decían para eliminar el ruido que se estuvieran desarrollando las obras del paso inferior. "Como si esas obras, si se estuvieran desarrollando, no hicieran ruido, o si ahora estuviéramos construyendo un paso inferior durante dos años y medio, los vecinos de la zona no les iba a afectar el ruido", ha agregado.

El edil ha asegurado que se están llevando a cabo estas obras en horario nocturno para perjudicar al menor número de personas de la ciudad posible, como se desarrollan, ya que "no están teniendo ningún tipo de incidencia desde el punto de vista de la movilidad".

Además, ha explicado que son obras necesarias porque "si no se conservan las infraestructuras, a veces pasa lo que pasa" y ha recordado que cuando llegó el actual equipo de Gobierno se encontró un Arco de Ladrillo "muy mal conservado, absolutamente en riesgo físico".

El edil ha apuntado que lo que se persigue es que haya una "buena movilidad" pero también que las infraestructuras garanticen que no haya posibilidad de que se "pierdan vidas humanas", que fue la actuación que se llevó a cabo en el viaducto. "Esta es una actuación menor, absolutamente menor, con respecto a la actuación de emergencia que hicimos, pero son actuaciones necesarias", ha insistido.

Además, ha adelantado que, al igual que se llevan a cabo estas actuaciones con las juntas de dilatación del Arco de Ladrillo, la semana que viene se trabajará en el puente Condesa Eylo y sucesivamente en distintos puentes de la ciudad "porque son actuaciones necesarias".

Alberto Gutiérrez, quien ha pedido disculpas a los vecinos afectados, ha afirmado que un gobernante al final lo que tiene que hacer es tomar decisiones y cree que lo que hubiera hecho el PSOE si gobernara es que los vecinos "tuvieran ruido durante mucho más tiempo y para toda la vida, porque el tren seguiría pasando por allí".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Frente a ello, ha incidido en que la opción del equipo de Gobierno ha sido la de ejecutar una obra de emergencia y, posteriormente, la actual de conservación y mantenimiento y afectar en la menor medida posible el desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad y ha recordado que se van a limitar a una semana.

"Intentamos minimizarlo al máximo, pero también estoy convencido de que hemos tomado la mejor decisión, que es que no afecte para nada al desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad y a la movilidad de una arteria tan importante", ha insistido.

El edil ha acusado al Grupo Socialista de lanzar "fake news" porque es "absolutamente falso" que el Arco de Ladrillo supusiera un riesgo para los vehículos y para las personas y por ello ofrecieron al PSOE que se informara a través de los técnicos municipales, pero ha afirmado que no quisieron consultarles y, por ello, "motu proprio", desde la Concejalía se hizo una comisión en la que comparecieron para informar sobre cómo estaba el Arco de Ladrillo.

"El audio le pongo a disposición, si quieren consultarlo, el audio de la comisión, le pongo absolutamente a disposición para que vean que todo lo que allí los técnicos, desde el punto de vista de los informes de seguridad sobre el viaducto, aclaran todas las dudas que pudiera haber", ha matizado.

Además, ha recordado que en esa comparecencia ya se anunció la intervención en las juntas de dilatación y cómo se iba a proceder, con las que se produjeran, tras el cambio en la configuración de la infraestructura tras la intervención de emergencia.

Por otra parte, Alberto Gutiérrez ha aclarado que no se ha informado por no ser una incidencia trascendente y se trata de una actuación de mantenimiento "absolutamente normal", al igual que tampoco se ha hecho con otras.

Aún así, tras reiterar que no tiene afección prácticamente desde el punto de vista del tráfico y de la movilidad, ha recordado que en las redes sociales, como siempre hace por ejemplo la Policía Municipal, se informa de forma periódica.