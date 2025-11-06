Gutiérrez Alberca critica que el PSOE actúe "como pollo sin cabeza" tras pedir aplazar las obras en Estación y La Vía

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, considera que el Grupo Municipal socialista actúa como "un pollo sin cabeza" en asuntos sobre las regulaciones de tráfico vinculadas a obras.

Así ha respondido el edil a la petición del PSOE de aplazar las obras en las calles Estación y La Vía. "No hay ningún tipo de opinión coherente y coordinada. Por un lado, nos solicitan que se incrementen las obras en el Consejo de Administración de AquaVall, pero por otro lado, nos dicen que tenemos que retrasar estas actuaciones", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, el concejal lamenta que no "defiendan" las obras municipales y "no digan nada" cuando estas las realiza el Ministerio como las de la "VA-20, las de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad o las que se realizarán dentro de muy poco tiempo en la estación".

"El corte en la calle Estación no es un corte que tenga una gran afección a la movilidad, es una actuación necesaria, que tiene un plazo de ejecución aproximadamente de mes y medio, pero que no afectará de una forma importantísima ni a la movilidad ni, como dicen ellos, a los distintos comercios. Por lo tanto, hacen una oposición que está muy pegada al recorte de periódico, que no tiene liderazgo, ni una opinión coherente ni unánime", ha zanjado.