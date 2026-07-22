Gutiérrez defiende la planificación de las obras en Manuel Jiménez Alfaro: "Se informó con reiteración de los cortes"

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez, ha rechazado las críticas del Grupo Municipal Socialista sobre la organización de las obras de asfaltado en la calle Manuel Jiménez Alfaro y ha asegurado que la información difundida por el PSOE es "absolutamente falsa", al tiempo que ha defendido que los cortes de tráfico fueron comunicados con antelación.

En declaraciones remitidas a los medios, de las que se hace eco Europa Press, el edil ha sostenido que el Consistorio avisó "con reiteración" de las afecciones al tráfico derivadas de los trabajos de pavimentación.

Precisamente, ha recordado que el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, visitó la zona junto a las asociaciones de vecinos y ha añadido que el Ayuntamiento difundió una nota de prensa específica para anunciar los cortes previstos.

El responsable municipal de Tráfico ha señalado que las labores de asfaltado se ejecutan durante los meses de julio y agosto, cuando el volumen de tráfico es menor, con el objetivo de reducir las molestias a los ciudadanos, al tiempo que ha señalado que las actuaciones requieren "un corte mínimo" de la circulación que "apenas" ha afectado al tráfico.

Por ello, ha acusado al Grupo Socialista de "falsear las noticias" sobre estas actuaciones municipales y ha lamentado que mantenga esas críticas pese a la información facilitada por el Consistorio sobre el desarrollo de las obras.

Finalmente, Gutiérrez ha defendido que Valladolid "tiene que continuar su ritmo" y acometer las actuaciones de renovación previstas, que ha considerado necesarias tras "tantos años de abandono del gobierno socialista anterior", al tiempo que ha incidido en que el verano es el periodo más adecuado para ejecutar este tipo de intervenciones con el menor impacto posible sobre los vecinos.