Hacienda fija el 11 de diciembre como el último día para validar los pagos

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha fijado el 11 de diciembre de 2026 como el último día en el que se podrán validar por las intervenciones delegadas propuestas de pago a justificar expedidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos del presente ejercicio.

Así consta en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este miércoles, 7 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2026 y las de apertura del ejercicio 2027, en relación con la contabilidad de gastos públicos.

En concreto, en la orden se ha dispuesto el 11 de diciembre como el último día para satisfacer los pagos a justificar, en línea con los años anteriores (en 2025 fue el día 12; en 2024 el 13 de diciembre; en 2023 el 15 y en 2022 el 16) y medio mes más tarde que en 2021 cuando se cerró el ejercicio el día 30 de noviembre.

La Orden publicada este miércoles establece las operaciones contables de cierre del ejercicio económico de 2026 y las de apertura del nuevo ejercicio de 2027, en el marco de la actuación prevista en la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad.

La norma fija los procedimientos, plazos y condiciones para la liquidación de los créditos y obligaciones del presente ejercicio, así como para el registro y gestión de los nuevos presupuestos del próximo año. Su aplicación alcanza a la Administración General, organismos autónomos y entidades dependientes vinculadas al régimen presupuestario de la Comunidad.

Entre las principales disposiciones, se establece que los haberes del personal correspondientes a diciembre se abonarán desde el día 17 de ese mes, y que las operaciones a justificar deberán validarse, como máximo, el 16 de diciembre.

Los documentos de propuesta de pago correspondientes al resto de haberes y pagas devengadas en el año 2026 no incluidas en la nómina ordinaria mensual deberán intervenirse y validarse, como fecha límite, el 17 de diciembre. No obstante, el consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar la tramitación de las propuestas de pago de nómina que, por razones justificadas, no hayan podido ser remitidas a intervención o validadas respetando las fechas previstas.

Por su parte, la última cuenta justificativa de los gastos atendidos con anticipos de caja fija correspondiente al ejercicio de 2026 y los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan deberán tener entrada en las intervenciones delegadas antes del día 12 de diciembre y deberán ser intervenidos y validados, como fecha límite, el día 28 de dicho mes.

Además, el 30 de diciembre será el último día del ejercicio de 2026 en el que se podrán satisfacer libramientos por la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera y los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales.