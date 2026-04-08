Hacienda prevé devolver 680 millones de la Renta en CyL, un 6,2% menos, e ingresará 1.182 millones, un 33,3% más

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria prevé ingresar en Castilla y León 1.182 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, un 33,3 por ciento más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 6,2 por ciento inferior, con 680 millones.

Este miércoles, 8 de abril, se ha abierto el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

En 48 horas se abonarán, como es habitual, las primeras devoluciones de una Campaña en la que se prevén 1.430.219 declaraciones en la Comunidad --25.251.000 declaraciones en el ámbito nacional--, un aumento del 2,2 por ciento en Castilla y León respecto al ejercicio anterior.

De este total, se espera que 860.852 --15.706.000 en el conjunto del país--, un 5,6 por ciento menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 680 millones de euros --13.271 millones de euros en el ámbito nacional--, un descenso del 6,2 por ciento frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 467.715 declaraciones que resulten a ingresar en la Comunidad -- 7.709.000 en el conjunto del país--, un 19,5 por ciento más, por un importe de 1.182 millones de euros, lo que supone un aumento del 33,3 por ciento frente al año pasado.

Del total de declaraciones la mayoría serán individuales con 1.249.406, lo que supone un incremento del 2,7 por ciento, mientras que 180.813 serán conjuntas en Castilla y León, lo que supondrá un descenso del 0,8 por ciento.

Por provincias, en Ávila se espera que se presenten 89.126 declaraciones --un 2,2 por ciento más-- de las que 53.276 serán a devolver con una previsión de 40 millones de euros frente a 27.093 a ingresar por 59 millones de euros.

En Burgos se prevén en la campaña de 2025 un total de 223.619 declaraciones --un 2,1 por ciento más-- de las que 136.949 serán a devolver por 118 millones de euros frente a 73.971 a ingresar por 176 millones de euros. Asimismo, en León se presentarán 266.409 declaraciones, un 2,4 por ciento más, con 158.708 a devolver por 127 millones de euros y 86.378 positivas por 230 millones de euros.

Del mismo modo, en Palencia se esperan 96.291 declaraciones --un 2,4 por ciento más-- de las que 57.953 serán a devolver por 44 millones de euros y 32.252 a ingresar por 74 millones de euros. En Salamanca se presentarán un total de 191.379 declaraciones --un 2,1 por ciento más-- de las que 110.209 serán a devolver por 82 millones de euros frente a 64.331 a ingresar por 164 millones de euros.

En Segovia se prevé que se presenten 91.431 declaraciones --un 2,7 por ciento más-- de las que 53.425 son a devolver por 41 millones de euros y 31.601 a ingresar por 84 millones de euros, mientras que en Soria se esperan 56.678 declaraciones --un 2,6 por ciento más-- de las que 34.230 serán a devolver por 25 millones de euros y 20.493 a ingresar por 46 millones de euros.

Por último, en Valladolid se espera que se presenten 319.798 declaraciones --un dos por ciento más-- de las que 199.066 serán a devolver por 164 millones de euros y 101.140 a ingresar por 277 millones de euros, y en Zamora se realizarán 95.488 declaraciones --un 2,5 por ciento más-- de las que 57.036 serán a devolver por 38 millones de euros y 30.456 a ingresar por 72 millones de euros.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 62 millones de euros --2.473 millones de euros en el ámbito nacional--, un 22,3 por ciento más, con un número total de declaraciones de 8.233 --220.797 en el conjunto del país--, un 3,3 por ciento más.

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones.