Hallan el cadáver de un hombre de 81 años en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego (Salamanca)

SALAMANCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha sido localizado fallecido en el interior de un pozo situado en una parcela a las afueras de Calzada de Don Diego, en el oeste del municipio salmantino, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 21.30 horas de este martes, momento en el que se alertó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de Villares de la Reina, que procedió a la recuperación del cuerpo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.