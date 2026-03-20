Hallan el cadáver de una mujer en el Duero a la altura del Paseo de San Prudencio en Soria

Archivo - Imagen de archivo de una dotación de Bomberos del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SORIA - Archivo

SORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver de una mujer en el Duero a su paso por Soria después de que una llamada alertara de su presencia al 1-1-2.

El aviso ha llegado a las 11.58 horas y en la llamada advertían de que el cuerpo se encontraba a la altura del aparcamiento de caravanas situado en el Paseo de San Prudencio.

El 1-1-2 ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a la policía local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos y a emergencias sanitarias -Sacyl.