Hallan el cadáver de una mujer septuagenaria en el Canal de Castilla en Valladolid

Archivo - Un coche de la Policía Nacional . - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una mujer septuagenaria ha sido hallado en la mañana de este domingo, 15 de noviembre, en el Canal de Castilla en Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El hallazgo se ha producido sobre las 10.00 horas en la infraestructura a la altura de la calle Canal y se ha requerido la intervención de Policía Municipal, Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y Policía Nacional.

Tras sacar el cuerpo del canal, se ha comprobado que se trataba de una mujer de entre 75 y 80 años y que el cadáver no presentaba signos de violencia.

Las autoridades no tienen ninguna denuncia sobre la desaparición de una mujer de edad y rasgos similares, de manera que se ha procedido a la identificación de la misma por parte de la Policía Científica, todo ello tras el levantamiento del cuerpo.