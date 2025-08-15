Hallan el cuerpo sin vida de un varón de 40 años en el río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un varón de 40 años ha sido hallado y rescatado este viernes, 15 de agosto, en el río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.33 horas, cuando

la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de la presencia de un cuerpo que flotab en el rio Tera, en el citado municipio, dando como puntos de referencia el puente peatonal y el camping.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil Cos de Zamora, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil, a Bomberos de Diputación de Zamora y al Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el rescate de agua por parte de los bomberos.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha activado al Grupo de Intervención Psicológica Gripde para que comunique el fallecimiento.