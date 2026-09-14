El Hay Festival Segovia 2026 reúne a cerca de 7.500 personas en los 60 eventos de su 21ª edición, dedicada a la belleza

Imágenes de la 21ª edición del Hay Festival Segovia. - HAY FESTIVAL

SEGOVIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo primera edición del Hay Festival Segovia ha reunido a cerca de 7.500 asistentes a lo largo de sus cuatro jornadas en las que se han celebrado más de 60 actos entre conferencias, exposiciones, performances, proyecciones y conciertos, en una edición dedicada a la belleza.

El festival ha congregado a más de un centenar de figuras destacadas del mundo del arte, la política, la historia, el pensamiento y las letras.

A la cifra de asistentes a eventos se han sumado 1.200 visitantes de las cuatro exposiciones inauguradas en el certamen. De las cuatro muestras, dos continuarán abiertas en las próximas semanas: 'Fama Everybody', de Hubertus Von Hohenlohe, en La Alhóndiga, hasta el 25 de octubre, y 'El arte como objeto colectivo. El mantón de Manila', en las caballerizas del Torreón de Lozoya, hasta el 10 de noviembre.

Fuentes de la organización informan que se han agotado las entradas en 28 de los eventos y se ha alcanzado el 80 por ciento de ocupación en otros 25. Las mismas fuentes subrayan que esta ha sido una edición especial no solo por el nivel de ocupación, sino por el eje temático elegido para vertebrar el programa: la belleza, entendida como respuesta al vacío emocional que, según el festival, invade a la sociedad actual, y como ejercicio de recuperación de su sentido más clásico y griego.

La directora del Hay Festival Segovia, Sheila Cremaschi, ha valorado esta edición como "una de las mejores celebradas hasta la fecha en la ciudad", y ha señalado que la respuesta del público ha demostrado "lo necesario que resultaba situar la belleza, en su acepción más clásica, en el centro del debate en un momento de cambio y transformación".

Entre las intervenciones más destacadas ha figurado la charla magistral de Stephen Fry, presidente global del Hay Festival, que ha repasado la historia de los grandes mitos clásicos y ha advertido sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

Esta misma alerta ya había sido planteada en la conferencia inaugural por el pensador Peter Sloterdijk. El programa también ha incluido encuentros dedicados a la obra de Caravaggio, con la participación de Jaime de los Santos y Sonia Mulero; una sesión de los diseñadores Viktor&Rolf en la nueva sede del Palacio de la Mansilla; y un análisis de la figura de Cristóbal Balenciaga a cargo de Javier Echeverría Sola y Nerea Pallares.

Asimismo, se ha debatido sobre el papel de los museos como espacios de pensamiento y transformación social, con la participación del arquitecto Ben van Berkel, Sheikha Reem Al-Thani, Manuela Lucà-Dazio y David Goodman.

El festival también ha dedicado espacio al análisis geopolítico, con dos encuentros del Financial Times Weekend en los que han participado Arancha González Laya, Catherine de Vries y Frederick Studemann, así como una conversación entre el ex primer ministro italiano Enrico Letta y la consejera delegada de Airbus, Amparo Moraleda, centrada en el futuro de Europa ante la irrupción de la inteligencia artificial.

En el ámbito literario han intervenido Javier Cercas, Manuel Vilas, Manuel Jabois, Javier Sierra y Lucía Solla Sobral, además de la escritora palestina Adania Shibli y la ucraniana Margaryta Yakovenko.

El festival ha cerrado su programación con el evento "?????S: Ritual a Afrodita y Eros", celebrado en el Teatro Juan Bravo, una ceremonia inspirada en la cosmovisión de la Grecia Antigua con textos de Chryssa Georganta.