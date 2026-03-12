Hereu pone en valor el "proyecto de ambición y prosperidad" de Martínez y el PSOE que permitirá "iluminar" CyL

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante un acto electoral celebrado este jueves en Villablino (León) - PSOE

Afirma que la Comunidad ha estado "muy ausente durante 40 años" y el domingo tiene que "levantarse" para decir que ahora es su turno

VILLABLINO (LEÓN), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha puesto en valor el "proyecto de ambición y prosperidad" que representa el PSOE y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que permitirá "iluminar" la Comunidad después de haber estado "demasiado ausente durante casi 40 años".

"Castilla y León es una Comunidad admirable que merece mucha más ambición por parte de la Junta, por lo que este domingo los ciudadanos de esta tierra tienen la oportunidad de levantarse y decir con dignidad este es mi turno", ha expresado.

Lo ha hecho durante su intervención en un acto electoral celebrado en la casa de la cultura de la localidad leonesa de Villablino, donde ha estado acompañado por el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y el secretario general del partido en León, Javier Cendón, entre otros.

Durante su intervención, Hereu ha destacado la "gente maravillosa" con la que cuenta esta Comunidad y ha hecho énfasis en el "talento y la historia" de una tierra que "carece de oportunidades" por lo que las nuevas generaciones tienen que irse fuera para buscar un futuro.

"Por esta razón ahora nos toca cambiar el futuro, tenemos equipo, programa y el mejor candidato a la Presidencia de la Junta", ha subrayado el ministro de Industria, un punto en el que ha señalado que León y la Comunidad "necesitan un nuevo gobierno para expresar lo que necesita esta tierra y también España".

PROYECTO DE COMUNIDAD

Por ello, ha asegurado que la "única lista progresista" que puede generar el cambio en este país, e incluso en el mundo en la coyuntura internacional actual, es la que ofrece el Partido Socialista. "Tenemos todos los elementos y contamos con el liderazgo de Carlos para vertebrar un proyecto de ambición para esta Comunidad basado en la diversidad", ha apostillado.

Se trata de un proyecto, ha ahondado Hereum de un proyecto de "unidad" basado en el "respeto a la diversidad", porque el PSOE es "consciente de los siglos de identidad de León", pero a la vez ha hecho énfasis en la importancia de la "unión" con otros para articular un proyecto "de más fuerza y oportunidades" para Castilla y León.

Por esta razón, ha pedido el apoyo al proyecto socialista este domingo para que hará "iluminar" la Comunidad Autónoma porque tiene "todo el potencial para generar mucha más prosperidad", al tiempo que ha incidido en la necesidad de generar una "conciencia autonómica".

Precisamente, para este proyecto de Comunidad se ha referido a la importancia de hablar de la proximidad y por eso es "tan brillante" hablar de la cercanía de los 30 minutos que permitirá que hombres y mujeres encuentren todo aquello que necesiten en ese periodo de tiempo.

En este sentido, ha defendido que a los socialistas no les da "pereza y vergüenza" reclamar inversiones para Castilla y León, algo que difiere con la postura del Ejecutivo autonómico, del que "no se han recibido llamadas para pedir recursos para la Comunidad". "Me ha llamado más Carlos como alcalde de Soria que los responsables políticos de la Comunidad", ha ironizado.

"DIGNIDAD" FRENTE A LOS "MALOTES"

En la misma línea, el ministro se ha referido a que están de moda los "malotes" en el ámbito internacional, pero también en el marco autonómico, frente a quienes ha reivindicado la "buena gente" en la política, como el candidato socialista a la Presidencia de la Administración autonómico.

"Es un gran político, pero por encima de esto es una gran persona", ha añadido, para subrayar a renglón seguido que España necesita que Castilla y León se "levante" para "sustituir" al gobierno de Mañueco, que "aceptó gobernar con la extrema derecha, con aquellos que le ríen las gracias a los poderosos, y lo volverá a hacer si puede".

Esto en la medida en que el partido que "siempre ha creído y ha defendido más León y esta Comunidad ha sido el Partido Socialista Obrero Español".

A este respecto, ha remarcado que Castilla y León es "cuna de las grandes causas universales y este domingo tiene la ocasión de lanzar el mensaje" de que "los valores de la libertad, la igualdad y la dignidad "siempre estarán por encima de quienes creen que como son más poderosos y tienen más dinero tienen derecho a gobernar las vidas de los demás".