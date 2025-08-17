Herida una joven tras chocar un turismo en la A-60 en Valladolid

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha resultado herida tras chocar un turismo y salirse de la calzada en el kilómetro 14 de la A-60 en Valladolid, sentido León, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.47 horas de este domingo, 17 de agosto, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso del accidente del vehículo en el que había dos ocupantes.

Emegencias Sanitarias - Sacyl ha enviado un vehículo de intervención rápida con sanitarios y una ambulancia de soporte vital básico.