Herida una mujer de 34 años tras una salida de la vía en la A-6 en Rueda

RUEDA (VALLADOLID), 10 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 34 años ha resultado herida como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en la A-6 a la altura del término vallisoletano de Rueda, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

El accidente ha ocurrido en torno a las 1.44 horas de este lunes, 10 de noviembre, cuando se informó al 112 de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 166 de la A-6, en Rueda sentido Coruña, donde, una mujer había resultado herida y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario atendió en el lugar de los hechos a una mujer de 34 años que fue evacuada posteriormente al Hospital de Medina del Campo.