Herida una mujer de 83 años atropellada en la calle Panaderos de Valladolid

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 83 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la calle Panaderos de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 19.40 horas, cuando se ha avisado al 112 de un atropello en la calle Panaderos de la capital.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y medios de Sacyl, cuyos sanitarios han atendido a la mujer, sin que por el momento se sepa el alcance de las heridas.