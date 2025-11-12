Herida una mujer en el accidente de un camión en Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha resultado herida en el accidente de un camión en el kilómetro 5 de la carretera N-501, en la rotonda con la carretera AV-804, en Ávila, según ha informaco el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 11.23 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso de la Guardia Civil de Tráfico que informaba del accidente y solicitaba asistencia para una mujer que había resultado herida y se encontraba atrapada dentro del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.

También ha informado a la Policía Local por tratarse del término municipal de Ávila, si bien corresponde a la Guardia Civil la vigilancia del tramo de carretera en que ha ocurrido el accidente.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, una mujer de 35 años a quien se ha trasladado más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Ávila.