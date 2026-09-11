Herida una mujer en un choque por alcance entre dos turismos en Valladolid

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida en un choque por alcance entre dos turismos registrado este jueves en la calle Daniel del Olmo de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha ocurrido a las 18.57 horas a la altura del número 21 de esta vía de la capital vallisoletana.

La sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Valladolid y a la Policía Nacional.

Asimismo, se ha avisado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la mujer herida.

La afectada se encontraba consciente en el momento de la asistencia, sin que se hayan facilitado más datos sobre sus lesiones o sobre un posible traslado hospitalario.