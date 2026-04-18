Herida una mujer con quemaduras en una mano tras un incendio en una vivienda de Palencia

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PALENCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida con quemaduras en una mano como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda situada en la avenida Casado del Alisal de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo en torno a las 22.12 horas del viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de un incendio originado al prenderse una sartén en el interior del inmueble, donde además se indicaba que había abundante humo.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

El personal sanitario trasladó a la mujer en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.