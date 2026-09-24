Herida una mujer tras ser atropellada por un tractor en Roscales de la Peña (Palencia)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

PALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida después de ser atropellada por un tractor en la calle Salvador del municipio de Roscales de la Peña, en Palencia.

Los hechos se han producido a las 18.04 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del accidente a Guardia Civil de tráfico de Palencia y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado, entre otros medios, un helicóptero medicalizado (HEMS).

De momento no hay más información del estado de la herida.