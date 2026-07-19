Herida una mujer tras volcar con su coche en la CL-517 en Doñinos de Ledesma (Salamanca)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAMANCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este domingo, 19 de julio, tras salirse de la vía y volcar con su turismo en la carretera CL-517, a la altura de la localidad salmantina de Doñinos de Ledesma, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 10.53 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso sobre la salida de vía de un vehículo y se solicitaba asistencia para una mujer mayor herida, consciente y que se encontraba atrapada en el vehículo, que estaba volcado de lado.

El 1-1-2 ha avisado a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEne) y un equipo médico del centro de salud de Ledesma.

Finalmente, tras asistir a la mujer herida, ha sido trasladada en la ambulancia al hospital de Salamanca.