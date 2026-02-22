Herida con quemaduras una mujer en el incendio de una vivienda en Matanza de Soria

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SORIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha resultado herida con quemaduras en rodilla, brazo y cara en el incendio de una vivienda en la calle La Guía de Matanza de Soria, localidad perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.50 horas del sábado 21 de febrero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para la mujer afectada por el incendio declarado en la planta baja de una vivienda de dos pisos.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Soria, a los Bomberos de San Esteban de Gormaz y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de San Esteban de Gormaz.

Finalmente, la herida fue trasladada al hospital de Soria en la ambulancia de Emergencias Sanitarias con el personal de Atención Primaria.