Heridas dos personas en una colisión entre un turismo y una moto en Sanchidrián (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer de 50 y 51 años han resultado heridos como consecuencia de una colisión entre un turismo y una motocicleta registrada en el kilómetro 101 de la AP-6, a la altura de la localidad abulense de Sanchidrián, en sentido A Coruña, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.42 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para las personas que viajaban en la moto.

El 112 ha dado aviso de este incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han acudido al lugar para atender a los afectados.