Herido el conductor de un camión frigorífico tras volcar en la A-52 en Lubián (Zamora)

ZAMORA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión frigorífico ha resultado herido tras el vuelco del vehículo a la altura del kilómetro 103 de la A-52, en la localidad zamorana de Lubián, sentido Ourense, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 00.26 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del vuelco y solicitaba asistencia para el conductor, que no podía salir de la cabina.

En base a esta información, el 112 ha informado del suceso a Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.