Herido un hombre de 35 años en una agresión con arma blanca en la Plaza del Fresco de Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión con un arma blanca en la Plaza del Fresco de Zamora, en el marco de la celebración de las fiestas de San Pedro, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 04.18 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada de la Policía Local de Zamora que alertaba de una agresión en la mencionada plaza, donde un varón había resultado herido por arma blanca en la clavícula.

El 112 dio traslado del suceso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de unos 35 años que fue posteriormente trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.