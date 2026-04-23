Herido un hombre en Moreruela (Zamora) en un accidente de moto

ZAMORA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado esta tarde en el término zamorano de Moreruela de Tábara, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro ha ocurrido pocos minutos antes de las 17.43 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamda que informaba de la salida de vía de una moto en el pk 12 de la N-631, en Moreruela, donde había resultado herido el motorista, un varón de unos 50 años.

Se ha avisado a Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona.