Herido un hombre con quemaduras en las manos y afectado por el humo del incendio en una vivienda de Salamanca

SALAMANCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha sufrido quemaduras en las manos y se ha visto afectado por el humo del incendio que se ha producido en una vivienda de la calle Montellano de la capital salmantina, según han infotmado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado sobre las 14:54 horas de este miércoles cuando una llamada al 1-1-2 alerta de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Montellano, que según el alertante se ha iniciado en una sartén con aceite.

El incendio está extinguido pero hay mucho humo en la vivienda por lo que ha avisado a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a los bomberos de Salamanca.

Al llegar, los bomberos solicitan asistencia sanitaria para atender por inhalación de humo y quemaduras en las manos a un varón de unos 50 años, por lo que se ha avisado a Sacyl, que ha enviado una ambulancia.