Herido un hombre al sufrir un golpe en la cabeza tras una agresión en Salamanca

SALAMANCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado herido al haber recibido un golpe en la cabeza tras una agresión en la calle Isabeles de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 05.03 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para el hombre, que tenía una brecha.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el herido ha sido atendido en la Plaza de los Bandos, y trasladado más tarde al hospital de Salamanca.