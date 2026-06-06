Herido e inconsciente el conductor de un turismo tras colisión con un camión en Santo Domingo (Ávila)

SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS (ÁVILA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido y ha quedado inconsciente y atrapado en el interior del mismo tras la colisión entre su vehículo y un camión en la carretera N-403 a su paso por Santo Domingo de las Posadas (Ávila), según información del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 11.53 horas de este sábado, cuando una llamada ha avisado de un accidente ocurrido en Santo Domingo de las Posadas, en el kilómetro 152 de la carretera N-403.

Se trata de una colisión frontal de un turismo contra un camión y los alertantes han informado de que ha resultado herido el conductor del turismo, quien se encuentra inconsciente y atrapado en el interior.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.