Herido inconsciente un motorista tras una salida de vía en la VA-404 en Medina del Campo (Valladolid)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 19 julio 2026 13:16
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   VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha resultado herido inconsciente este domingo tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 2 de la VA-404 en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.32 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se solicitaba asistencia para el conductor de la motocicleta, un varón joven que estaba inconsciente.

   El 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

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