Herido un joven agredido con un arma blanca en Valladolid

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un joven ha resultado herido por arma blanca en el barrio vallisoletano de Rondilla, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 14.35 horas, cuando se ha informado al 112 de una agresión en la calle Democracia, en Valladolid, donde se solicitaba asistencia sanitaria urgente para atender a un joven que había resultado herido por arma blanca.
Así, se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.