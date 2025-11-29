Herido un joven al sufrir una agresión con arma blanca en una pelea multitudinaria en Ponferrada (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión con arma blanca en una pelea en la que han estado involucradas unas 10 o 15 personas en la calle del Doctor Fleming de Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 4.26 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el joven herido, que presentaba cortes en las manos.

El joven fue trasladado finalmente por la Policía al centro de salud de Picotuerto. También se dio aviso a la Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y Emergencias sanitarias - Sacyl.