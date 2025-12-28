Herido un joven en el vuelco de un turismo en la A-62 a su paso por Valladolid

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido en el vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 112 de la A-62 a su paso por Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.04 horas del sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del siniestro.

El 112 trasladó aviso de este accidente a los Bomberos de Valladolid, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió una ambulancia soporte vital básico al lugar en la que posteriormente se trasladó al joven herido al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.