Herido un menor de 14 años tras una colisión múltiple entre cinco vehículos en Burgos

BURGOS, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años ha sido trasladado al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro tras haber resultado herido en una colisión entre cinco vehículos en el kilómetro 38 de la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Briviesca, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 14.38 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del accidente en el que se solicitaba asistencia sanitaria para dos personas.

El 112 ha informado del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a un varón de 14 años al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Además, se ha atendido a dos mujeres de 40 y 51 años que han rechazado traslado.