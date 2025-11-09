Herido un motorista de 53 años tras una colisión con un camión en Ólvega (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de helicóptero medicalizado de Sacyl - SACYL - Archivo

SORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 53 años ha resultado herido grave este domingo tras una colisión con un camión en la SO-380, dentro del polígono industrial de Ólvega (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.42 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente.

El 1-1-2 ha avisado del mismo a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencia Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico, una UVI móvil y a personal sanitario del centro de salud de Ólvega.

En el lugar, el equipo médico ha atendido al motorista, a quien finalmente se ha trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Burgos.