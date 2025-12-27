Herido un motorista en un accidente en El Cabaco (Salamanca)

SALAMANCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en un accidente en el que se han visto implicados al menos otros dos vehículos en el kilómetro 7 de la carretera SA-201, en la localidad salmantina de El Cabaco, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido en torno a las 12.55 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha activado una ambulancia soporte vital básico (SVB) y un helicóptero sanitario (HEMS) para atender al motorista herido.