Un herido tras la salida de la vía de una moto en la SA-201 en La Alberca (Salamanca)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - 112 CYL - Archivo

LA ALBERCA (SALAMANCA), 8 (EUROPA PRESS)

Un varón ha tenido que ser trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca tras resultar herido por la salida de la vía de una moto ocurrida en la carretera SA-201 en el término salmantino de La Alberca.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido alrededor de las 11.02 horas de este martes, 8 de septiembre, en el punto kilométrico 18 de la SA-201 donde una moto se salió de la vía con el resultado de una persona herida.

El 112 avisó a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona, una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud de La Alberca y un helicóptero medicalizado que ha trasladado a un varón al Complejo Asistencial de Salamanca.