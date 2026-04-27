Herido tras ser atropellado por un camión que realizaba maniobras en un camping en Arija (Burgos)

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ARIJA (BURGOS), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha resultado herido en una pierna tras ser atropellado por un camión que realizaba maniobras en un camping en la calle Gran Vía de Arija (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16.32 horas de este lunes, 27 de abril, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el incidente, por lo que ha trasladado la información a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el herido ha sido trasladado en este helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.