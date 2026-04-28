Herido un trabajador tras caer del tejado de una nave en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 55 años ha resultado herido tras sufrir una caída desde el tejado de una nave situada en el kilómetro 2 de la N-610A, en el término municipal de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.41 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el hombre que se encontraba inconsciente.

El 112 ha dado aviso de este incidente a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al herido que posteriormente ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.